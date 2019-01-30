Son Dakika Haberleri: Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Davada, 55 Sanık Hakkında "Anayasayı İhlal"...

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Davada, 55 Sanık Hakkında "Anayasayı İhlal"...

1 saat önce

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 55 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Davada, 55 Sanık Hakkında
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 55 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:29 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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