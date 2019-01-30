Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Davada, 55 Sanık Hakkında "Anayasayı İhlal"...
1 saat önce
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 55 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 55 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:29 Kaynak: AA
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