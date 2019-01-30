Son Dakika Haberleri: Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

21 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılandığı davada, bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılandığı davada, bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının, 55 jandarma personelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemesinin ardından, sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Tutuklu sanıklar, suça karışmadıklarını iddia ederek tahliyelerini ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Sanık avukatları da tahliye ve süre talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdiği süre gibi gerekçelerle bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Tutuklu 37 sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı Arif Kaplan, 174 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 55 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaplan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını öngördüğü 4 sanık için ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını, 9 sanığın ise üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyetlerinin değişme ihtimali, dijital verilerin henüz tamamlanmamış olması, incelemelerin uzun sürebileceği gerekçeleriyle dosyalarının ayrılarak farklı bir esasa kaydedilmesini talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:53 Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Güncel
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