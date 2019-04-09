Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanması sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanması sürüyor.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 26 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.?



Cumhurbaşkanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.?



Mütalaadan?



Cumhuriyet Savcısı Arif Kaplan'ın 174 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 55 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.?



Mütalaada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını öngörülen 4 sanık için ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.?



Davada, 92 sanık hakkında yargılama yapılırken, sivillerin dosyalarının ayrılmasıyla sanık sayısı 68'e düşmüştü.??? Yargılama sırasında mahkemenin 29 sanıkla ilgili yazılan yazıların cevabı gelmediği için dosyalarını ayırmasıyla sanık sayısı 39'a düşmüştü.

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