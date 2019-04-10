Son Dakika Haberleri: Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam ediliyor.

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam ediliyor.?

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu, 27 sanık ile avukatları katıldı.?

Cumhurbaşkanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla sürüyor. ?

Davada, 92 sanık hakkında yargılama yapılırken sivillerin dosyalarının ayrılmasıyla sanık sayısı 68'e düşmüştü.??? Yargılama sırasında mahkemenin 29 sanıkla ilgili yazılan yazıların cevabı gelmediği için dosyalarını ayırmasıyla sanık sayısı 39 olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:07 Kaynak: AA
Jandarma, İstanbul, Güncel
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