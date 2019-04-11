Son Dakika Haberleri: Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

11 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam edildi.

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar mütalaaya karşı savunmalarına devam etti.

Savunma yapan sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını ve mütalaadaki tüm iddiaları reddettiklerini öne sürdü.

Sanıklar, haklarındaki itirafçı beyanlarını kabul etmeyerek, yıllarca FETÖ'nün ekmeğini yemiş olan kişilerin kendilerini kurtarmak için isimlerini verdiklerini, FETÖ'ye üye olmadıklarını, kimsenin güdümünde bir faaliyette bulunmadıklarını iddia etti.

Darbe faaliyetleri kapsamında herhangi bir toplantıya katılmadıklarını söyleyen bazı sanıklar, olay günü darbe olacağını bilmediklerini, darbe faaliyetlerine ilişkin kimseden talimat ve emir almadıklarını, askerlikte konusu suç teşkil etmiyorsa emrin sorgulanmayacağını savundu.

Sözde sıkıyönetim emrinden haberleri olmadığını ileri süren sanıklar, İl Jandarma Komutanlığı'na çağrıldıkları için gittiklerini, özel bir faaliyetten bahsedilmediğini, suça ilişkin bir bilgilerinin olmadığını, telefon konuşmalarının suç teşkil etmediğini, köprünün kapatıldığından haberlerinin olmadığını ve suçsuz olduklarını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, bir kısım sanıklarla ilgili itirafçı ifadelerini okuyarak, bu durumu sanıklara sordu.

Söz verilen sanıklar, bu kişileri tanımadıklarını ve toplantılara katılmadıklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Duruşma, 15 Nisan'a ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:23 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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