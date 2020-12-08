Jandarmanın İstanbul depremi tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Jandarmanın İstanbul depremi tatbikatı gerçeğini aratmadı

08.12.2020 09:02

Deprem bölgelerinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli ve dedektör köpekleri ile yapılan İstanbul depremine hazırlık tatbikatı nefes kesti.

Deprem bölgelerinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli ve dedektör köpekleri ile yapılan İstanbul depremine hazırlık tatbikatı nefes kesti. Deprem için tatbikat yapan ekipler drone ile havadan görüntüsü gerçeği aratmadı.

Beklenen İstanbul depremine hazırlık aşamasında sık sık arama ve kurtarma tatbikatları gerçekleştiriliyor. İstanbul Alemdağ Jandarma Alay Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen deprem arama ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Gerçekleştirilen tatbikatta gerçeğine uygun olarak deprem enkazına müdahale aşama aşama uygulandı. Deprem bölgesinde ilk önce zehirli gaz sızıntısına karşı enkaz alanına dedektörler ile jandarma arama kurtarma personeli giriyor. Personelin gaz sızıntısı olmadığını söylemesi üzerine diğer ekipler teçhizatları ile enkaz yakınına geliyor. Burada arama kurtarma yapan eğitimli ve sınavları geçen köpekler enkaz içinde canlı aradı. Köpeklerin arama kurtarma yaptığı sırada bir insanı nasıl buldukları kameralara saniye saniye yansıdı. Köpek, enkaz altında kokusunu takip ederek bulduğu insanı havlayarak sahibine haber verdi. Senaryo gereği enkaz altında bulunan insan sağlık personeline teslim ediliyor. Daha sonra enkaz altında kalanların olduğu varsayılarak belirli gölgelerde beton kırma ve kesme işlemleri yapılıyor.

"TEKNİK İMKAN VE KABİLİYETLERİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTTIRMAKTADIR"

Jandarma Albay Adem Şakrar, " İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı olarak 2019 yılından itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nda Alemdağ kışlasında teşkil edilmiştir. Birliğimize bağlı 4 jandarma komando taburu bulunmaktadır. Bu taburların 2 Avrupa yakasında 2'si Anadolu yakasındadır. İstanbul Jandarma Alay Komutanlığı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun direktifleri, Jandarma Gene Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emirleri ve İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın destekleri ile olası İstanbul depreminde vatandaşlarımıza hizmet edebilecek şekilde personelini eğitimden geçirip teknik imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da arttırmaktadır. İstanbul Jandarma Komanda Alay Komutanlığı'na bağlı bütün birliklerimizde deprem ve benzer diğer doğal afetlerde kullanılacak arama kurtarma araçları ve ekipmanları mevcuttur" dedi.

"72 SAAT CANLI ARAMA VE KURTARMA FAALİYETLERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREDİR"

Jandarma Teğmen Muhammet Arslan, "Öncelikle enkaz emniyete alınır. Enkaz altında bulunan diğer ekipler ile koordine kurulmasına müteakip, fiziksel arama, köpekle arama, enkaz altı dinleme - iletişim kurma ve görüntülü aramalar yapılır. Doğal afet sonrası ilk 72 saat canlı arama ve kurtarma faaliyetlerinde çok önemli bir süredir. Canlıların yaşadıklarına dair hayati verilerin var olduğu bu zamandır. Enkaz altında canlı arama yöntemlerini kullanarak canlı olup olmadığının bulunması, varsa yerinin tespiti kurtarma çalışmalarının doğru yerde başlatılması açısından önemlidir. Köpekli aramada arama faaliyetlerinin en önemli bölümü oluşturulur. Köpekler insanların giremedikleri dar yerlere girerek buradaki kazazedeleri tespit ederler. Son yöntem enkaz altı dinleme -iletişim kurma ve görüntü alma cihazları ile arama, bu cihazlar enkaz altından seslenen veya bir yere vurarak ses çıkmasını sağlayan kazazedelerin bulunmasında kullanılır. Görüntü alma cihazları ile enkaz altındaki canlı ve yaralının pozisyonunu görmek mümkündür" şeklinde konuştu.

"ENKAZA MÜDAHALE İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLENLERDEN GALERİ AÇMA VE KUYU AÇMA YÖNTEMİDİR"

Jandarma Astsubay Çavuş Ali Hikmet Aydın, "Enkaza müdahale için birçok yöntem bulunmasına rağmen bunlardan en çok tercih edilenlerden galeri açma ve kuyu açma yönteminden bahsetmek istiyorum. Galeri açma yöntemi, tamamen çökmüş bina enkazının kenarlarından açılacak bir galeri ile afetzedeye ulaşılması esasına dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemde en önemli araçlar basınçlı hava yastıkları, hidrolik ve mekanik desteklerle 60-70 santimetre kaldırılan açıklığın iki kenarına destek tahkimat malzemeleri konulmak suretiyle kurtarıcıların emniyeti bir şekilde çalışmalarını sağlayacak düşey destekleme yapılır. İkinci yöntem ise kuyu açma yöntemi, bu yöntemde çeşitli delici ve kesici el aletleri kullanılabildiği gibi, kurtarma zamanın çok önemli olması nedeni ile elektrikli kırıcı, delici ve kesicilerin ve hidrolik kesicilerin kullanılması afetzedeyi daha kısa sürede kurtarma şansını arttıracaktır" diye konuştu.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Jandarmanın İstanbul depremi tatbikatı gerçeğini aratmadı
Jandarmanın İstanbul depremi tatbikatı gerçeğini aratmadı
Jandarmanın İstanbul depremi tatbikatı gerçeğini aratmadı
Jandarmanın İstanbul depremi tatbikatı gerçeğini aratmadı

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarmanın İstanbul depremi tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika


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