Jandarmanın kadın "hızırları" trafikte göz açtırmıyor - Son Dakika
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Jandarmanın kadın "hızırları" trafikte göz açtırmıyor

6 saat önce

İzmir'de, jandarmanın trafik denetimlerinde yer alan motosikletli timde 2 kadın astsubay da görev yapıyor.

Jandarmanın kadın

İzmir'de, jandarmanın trafik denetimlerinde yer alan motosikletli timde 2 kadın astsubay da görev yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca kara yollarında güvenliği artırmak ve kazalara hızlı müdahale etmek amacıyla oluşturulan motosikletli timlerde görev yapan askerler, gönüllü olanlardan seçiliyor.

Uygun görülen jandarma personeli, motosiklet sürüş teknikleri eğitimi aldıktan sonra göreve başlıyor.

"Hızır" adı verilen motosikletli trafik timlerinde 2018 yılından bu yana 6 kadın jandarma astsubay da görev alıyor. Motosikletli kadın astsubaylardan ikisi İzmir'in Torbalı ilçesinde trafiği denetliyor.

Erkek meslektaşlarıyla oluşturulan timde görev yapan 2 kadın jandarma astsubay, trafikteki sorunları en aza indirdi.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlarda kazaların anında kaldırılması ve hatalı sürücülere müdahale noktasında büyük başarı elde eden kadın jandarma astsubaylar, sürücülerin de dikkatini çekiyor.

Kadın jandarma astsubaylar, son teknolojik cihazları kullanıyor.

Jandarma Astsubay Tutku Tuğçe Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Deniz Kuvvetlerinde astsubay olduğunu ve mesleğe yabancı olmadığını söyledi.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Peker, "Mesleğe girmeden önce de motosiklete karşı ilgim vardı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından böyle bir fırsat verilince değerlendirmek istedim. Severek ve isteyerek bu görevi yapıyorum." diye konuştu.

Jandarma astsubaylar olarak verilen görevi en iyi şekilde yaptıklarını dile getiren Peker, kadın meslektaşlarının ülkenin her köşesinde isteyerek gittiğini vurguladı.

Sürücülerin kadın astsubaylara yaklaşımının iyi olduğunu anlatan Peker, "Kadın motorlu jandarma trafik timleri yeni faaliyete geçti. Bu nedenle vatandaşların dikkatini çekiyor. Sürücülerde daha sempatik bakış açısı doğuruyor. Genelde şaşırıyorlar. Bir farklılık var ve olumlu karşılıyorlar." dedi.

İki kadın astsubay ve erkek 2 uzman çavuşla tim oluşturduklarını vurgulayan Peker, trafik ihlalinin dışında asayiş olaylarına müdahale ettiklerini kaydetti.

İlk defa kadın motorlu jandarma trafik timi gören sürücülerin şaşırdığını ifade eden Peker, "Olumlu bakıyorlar ve bize güzel yansıyor. Kural ihlalleriyle ilgili ikazda bulunduğumuzda bize yaklaşımları pozitif oluyor." diye konuştu.

Peker, Türkiye genelindeki kadın motorlu jandarma trafik timlerinin artacağını sözlerine ekledi.

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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