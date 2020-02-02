Jandarmanın kadın personellerinden depremzede çocuklara anne şefkati - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın kadın personellerinden depremzede çocuklara anne şefkati - Son Dakika

Jandarmanın kadın personellerinden depremzede çocuklara anne şefkati

20 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında jandarmanın kadın personelleri çocuklarla yakından ilgilenip anne şefkati gösteriyor.

Jandarmanın kadın personellerinden depremzede çocuklara anne şefkati, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında jandarmanın kadın personelleri çocuklarla yakından ilgilenip anne şefkati gösteriyor.


24 Ocak akşamı yaşanan deprem sonrasında tüm kurumlar depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler de depremzedelerin acısına ortak oluyor. Jandarmanın kadın personelleri özellikle çocuklarla yakından ilgileniyor. Her gün çocukları çadırlarda ziyaret ederek etkinlikler yapan jandarmanın kadın personelleri, bugün ise onlarla kahvaltıda bir araya geldi. Çocuklara anne şefkati ile yaklaşan jandarma personeli, onlara kendi elleriyle kahvaltı yaptırdı, balon şişirip oyunlar oynadı. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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