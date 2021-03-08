Jandarmanın kadınlara verdiği karanfillere Türkçe ve Kürtçe teşekkür - Son Dakika

Jandarmanın kadınlara verdiği karanfillere Türkçe ve Kürtçe teşekkür
08.03.2021 17:46
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara karanfil verdi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara karanfil verdi. Karanfilleri jandarma ekiplerinden alan kadınlar ekiplere Türkçe ve Kürtçe teşekkür etti.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 8 Mart Dünya Kadın Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı. Karanfilleri alan kadınlar, ekiplere Türkçe ve Kürtçe teşekkür etti. - DİYARBAKIR
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