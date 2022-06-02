Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı - Son Dakika
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Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı

02.06.2022 10:04
Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı

Erzincan'da jandarma trafik ekibi, yolu kısa bir süre araç trafiğine durdurarak kaplumbağaların karşıdan karşıya geçişini sağladı.

Erzincan'da jandarma trafik ekibi, yolu kısa bir süre araç trafiğine durdurarak kaplumbağaların karşıdan karşıya geçişini sağladı.

Erzincan merkeze bağlı Günebakan Mahallesi güzergahında yola çıkan kaplumbağalar, o esnada seyir halinde olan jandarma trafik ekibinin dikkatini çekti.

Kaplumbağaların otluk alandan yolun karşısına geçmeye çalıştıklarını gören jandarma trafik ekibi, yolu kısa süreliğine araç trafiğine durdurdu.

Kaplumbağaların ezilmeden yoldan geçişine yardımcı olan jandarmanın duyarlılığı sürücülerin takdirini topladı. - ERZİNCAN

Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı
Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı

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Kaynak: İHA

Günebakan, Erzincan, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı - Son Dakika


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