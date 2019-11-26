Son Dakika Haberleri: Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı
Son Dakika Genel Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı - Son Dakika

Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı

7 saat önce

Jandarmanın keskin nişancıları yarıştıANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi.

Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara yapılan konuşmalara yer verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Keskin Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça'da tamamlandı."

Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı

Jandarma, Keskin, Foça, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:14:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]