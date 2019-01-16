Jandarmanın Köpekleri Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu
36 dakika önce
Jandarmanın köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu Öğrencilere köpekler eşliğinde trafik eğitimi verildiANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekler ile verdiği trafik eğitimi öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.
Jandarmanın köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu
Öğrencilere köpekler eşliğinde trafik eğitimi verildi
ANTALYA - Antalya
İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekler ile verdiği trafik eğitimi öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. Köpeklerin eğitimci jandarma personeli ile yaptığı nefes kesen gösterisi tam not aldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi kapsamında Aksu
İlçesi'nde bulunan Murtuna Gazi ortaokulunda güvenli okul ve trafik dedektifleri tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Faaliyet kapsamında öğrencilere trafik uyarı işaretleri ve levhaları ile trafik kuralları anlatıldı. Öğrencilere özellikle yaya geçitlerinde nasıl davranmaları gerektiği ve servis araçlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitimler verildi. Öğrenciler için 300 metrekare büyüklüğünde seyyar trafik eğitim platformu kuruldu. Yaklaşık 300 öğrenci jandarma personelleri tarafından yapılan eğitimi dikkatli bir şekilde dinledi.
Öte yandan çocuklara Jandarmanın özel yetiştirdiği köpekler ile kısa zamanlı bir de şov gösterisi yapıldı. Eğitmenlerinden aldıkları komutları yerine getiren köpekler, öğrencilerin büyük dikkatini çekti. Köpekler ile yaklaşık 5 dakika süren şov izleyen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Faaliyet kapsamında okulun içerisinde bulunan kapalı spor salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Muaythai gösterimi yapıldı. 4 milli sporcunun yaptığı kısa süreli Muaythai dersi öğrenciler tarafından dikkatlice izlendi. Milli Antrenör Yasin Urlu öğrencilere sporun ve Muaythai'nin önemini anlattı. Etkinliğin sonunda öğrencilere jandarma tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık Şoku
Avusturyalı Şovmenin Oğlu Antalya'da Ölü Bulundu
Arkasında Gizemli Bir Video Bırakan Üniversiteli Genç, Sırra Kadem Bastı
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı