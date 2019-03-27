Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Köpekleri Veteriner Fakültesine Emanet

Jandarmanın Köpekleri Veteriner Fakültesine Emanet

57 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile İl Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzaladı.

Jandarmanın Köpekleri Veteriner Fakültesine Emanet, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile İl Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpeklerin rutin kontrol, muayene ve hayvan hastalıklarının her türlü tıbbi teşhis ve tedavileri Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapılacak ve mukabil danışmanlık faaliyetleri sunulacak.

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin eğitim öğretimin yanı sıra, Sivas ve çevre illerdeki hayvan hastalıklarına yönelik teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve danışmalık faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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