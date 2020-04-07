Jandarmanın koronavirüs önlemleri devam ediyor - Son Dakika

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Jandarmanın koronavirüs önlemleri devam ediyor
6 saat önce
Jandarmanın koronavirüs önlemleri devam ediyorADIYAMAN'da, jandarma tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden koronavirüse karşı tedbirli olmaları istendi.
Jandarmanın koronavirüs önlemleri devam ediyor
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden koronavirüse karşı tedbirli olmaları istendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerine sosyal mesafe, maske takılması ve gerek görülmediği sürece dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat da uygulama noktasında ziyaret ettiği askerlere çeşitli ikramlarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:27 Kaynak: DHA
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