Jandarmanın koronavirüs önlemleri devam ediyor - Son Dakika

Jandarmanın koronavirüs önlemleri devam ediyor

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden koronavirüse karşı tedbirli olmaları istendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerine sosyal mesafe, maske takılması ve gerek görülmediği sürece dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat da uygulama noktasında ziyaret ettiği askerlere çeşitli ikramlarda bulundu.