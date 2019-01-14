Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Motosiklet Azmi

Jandarmanın Motosiklet Azmi

1 saat önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir yıl önce çalınan motosiklet, hırsız tarafından bir yıl sonra boyanıp başka bir ilçede internetten 4 katına satışa çıkarılınca, jandarmanın takibinden kaçamadı.

Jandarmanın Motosiklet Azmi, System.String[]
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir yıl önce çalınan motosiklet, hırsız tarafından bir yıl sonra boyanıp başka bir ilçede internetten 4 katına satışa çıkarılınca, jandarmanın takibinden kaçamadı.

Aksu'da yaşayan bir vatandaş, yaklaşık bir yıl önce Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine motosikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aradan geçen onca zamana rağmen motosiklete ulaşmayı başaramadı. Ekipler aradan 1 yıl geçmesine rağmen pes etmedi ve internet üzerinden satılığa çıkarılan motosikletleri yakın takibe aldı. 1 yıl sonra Serik ilçesinde çalınan motosiklete benzer bir motosikletin değerinin 4 katına satılığa çıkarıldığını gören ekipler, müşteri kılığına girerek satıcı ile iletişime geçti. Ekipler, motosikleti satmak isteyen A.A. ile Serik merkezde bir mekanda buluşarak motosikleti almak istediklerini söylediler. Bunun üzerine A.A. ile anlaşan ekipler, motosiklet üzerinde yaptıkları kontrolde motosikletin bir yıl önce Aksu ilçesinden çalınan motosiklet olduğunu tespit ettiler. Yapılan kontrollerde motosikletin çalınan motosiklet şase numarası ile aynı olduğu ve boyandığını tespit edildi.

Ekipler motosikleti satmaya çalışan A.A.'yı hemen gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosiklet ise sahibine 1 yıl sonra teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Aksu, Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazırlık Maçında Atiker Konyaspor, İstanbulspor'u Tek Golle Geçti Demir Grup Sivasspor, Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 Mağlup Etti

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:28:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Motosiklet Azmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]