Son Dakika Haberleri: Jandarmanın müdahalesiyle trenin altında kalmaktan kurtuldular
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmanın müdahalesiyle trenin altında kalmaktan kurtuldular

4 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemzemin geçitte bariyerlerle tren rayları arasında sıkışan aracı, jandarma ekipleri son anda bariyerleri kaldırarak kurtardı.

Jandarmanın müdahalesiyle trenin altında kalmaktan kurtuldular, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemzemin geçitte bariyerlerle tren rayları arasında sıkışan aracı, jandarma ekipleri son anda bariyerleri kaldırarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Akşehir'e gelmekte olan hafif ticari araç, hemzemin geçide geldiği sırada sesli ve ışıklı uyarı sistemine rağmen, kapanmakta olan bariyerin altından geçti.

Karşı tarafta bulunan bariyerin kapanmasıyla tren rayları ile bariyerler arasında sıkışan aracın sürücüsü, yaptığı manevralarla yaklaşmakta olan trenin altına kalmaktan kurtulmaya çalıştı.

Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, yaklaşan trenin araca çarpacağını fark ederek, hızla bulundukları taraftaki bariyeri kaldırdı. Manevra yaparak açılan bariyerin altından geçen araç, saniyeler sonra geçiş yapan trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Araçta bulunan ve yaşadıkları olaydan etkilenen iki kişi, yollarına devam etmek yerine Ankara'ya döndü.

Hemzemin geçitte yaşananlar, yakındaki tren garının güvenlik kameralarına yansıdı.

Jandarma, Akşehir, Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stil danışmanı Ece Sükan, cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı
Bilecik'te raydan çıkan kılavuz tren paramparça oldu: İki makinist can verdi Gökçek'in, "En büyük hayalim" dediği Ankapark'a haciz geldi Üniversiteli İrem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücü tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:41:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın müdahalesiyle trenin altında kalmaktan kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]