Jandarmanın Ocak Ayı Asayiş Raporu Açıklandı: 93 Tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 2019 yılının Ocak ayında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 362 şüpheliyi yakaladı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 2019 yılının Ocak ayında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 362 şüpheliyi yakaladı. Hakim karşısına çıkan 93 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma 2019 yılının Ocak ayı raporunu açıkladı. Yayımlanan raporda Jandarma asayiş timleri 1-31 Ocak tarihleri arasında 132 bin 262 şüpheli sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 362 şahıs yakalanarak adalet önüne çıkartıldı. Bu şahıslardan 93'ü hakkında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 269 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - SAKARYA

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