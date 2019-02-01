Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Ocak Ayı Asayiş Raporu Açıklandı: 93 Tutuklama

Jandarmanın Ocak Ayı Asayiş Raporu Açıklandı: 93 Tutuklama

1 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 2019 yılının Ocak ayında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 362 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmanın Ocak Ayı Asayiş Raporu Açıklandı: 93 Tutuklama, System.String[]
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 2019 yılının Ocak ayında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 362 şüpheliyi yakaladı. Hakim karşısına çıkan 93 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma 2019 yılının Ocak ayı raporunu açıkladı. Yayımlanan raporda Jandarma asayiş timleri 1-31 Ocak tarihleri arasında 132 bin 262 şüpheli sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 362 şahıs yakalanarak adalet önüne çıkartıldı. Bu şahıslardan 93'ü hakkında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 269 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sakarya, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:50:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Ocak Ayı Asayiş Raporu Açıklandı: 93 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]