Jandarmanın okul önü denetimlerinde aranan 5 şahıs yakalandı

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Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti

Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti

IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti