Jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz veren şahıs yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve Ovakent jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz veren Suriye uyruklu M.K.'nin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve ilimiz Antakya ilçesi Ovakent jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz verdiği görülen şahısla ilgili yapılan araştırma sonucunda; görüntülerdeki kişinin Suriye uyruklu M.K. isimli şahıs olduğu, hakkında Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 SKM suçlarından sabıka kaydı bulunduğu tespit edilerek, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Video görüntülerindeki diğer şahısların ise Suriye uyruklu V. ve A. isimli şahıslar olduğu, iki şahsın kimliksiz olmaları nedeniyle yirmi gün önce sınır dışı edildikleri öğrenilmiş olup bu şahısların açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Ayrıca, bu tür görüntülerin kasıtlı olarak birlik ve beraberliği zedelemeye yönelik provokasyon içerdiği vurgulanarak sağduyulu duruşundan dolayı vatandaşlara teşekkür edildi. - HATAY