Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Operasyon Düzenlediği Evden Cephane Çıktı

Jandarmanın Operasyon Düzenlediği Evden Cephane Çıktı

1 saat önce

Sakarya'da alınan istihbarat sonrasında bir eve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlara ait binlerce mermi, el bombası, uçaksavar mermileri ele geçirildi.

Jandarmanın Operasyon Düzenlediği Evden Cephane Çıktı, System.String[]
Sakarya'da alınan istihbarat sonrasında bir eve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlara ait binlerce mermi, el bombası, uçaksavar mermileri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı yollarla temin edilen patlayıcıların Sakarya'da saklandığını tespit eden Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ortaklaşa operasyon düzenledi. Mühimmatların Akyazı Bıçkıdere Mahallesi'nde bulunan F.A. adlı şahsın evinde olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda ev ve eklentilerinde arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 941 adet Kalaşnikof tüfeği fişeği olmak üzere toplamda bin 91 adet çeşitli çaplarda mühimmat ve 10 adet farklı silaha ait şarjör, 1 adet taarruz tipi el bombası ve 2 adet 12.7 milimetre uçaksavar mermisi ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan F.A. isimli şahıs ise jandarmada tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:03 Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa
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