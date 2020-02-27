Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulda düzenlenen jandarma mesleğini tanıtma etkinliğinde operasyon köpeği "Çaki"nın rehine kurtarma tatbikatı ilgi gördü.

İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu'nun Meslekleri Tanıtma Kulübü rehber öğretmenlerinin projesi kapsamında jandarma mesleği tanıtımı amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığıyla işbirliğine gidildi.

Bu kapsamda okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarmaya ait olay yeri inceleme, komando timi, trafik, askeri araç ve gereçlerin yanı sıra asayiş ve diğer birimler, öğrencilere tanıtımda bulundu.

Okul bahçesinde insansız hava aracı da uçuran jandarma ekipleri suç ve suçlularla mücadelede etkin olarak rol aldıklarını öğrencilere uygulamalı olarak anlattı.

Zırhlı araçların içine giren öğrenciler jandarma mesleği hakkında asker ağabeylerine sorular sorarak meraklarını gidermeye çalıştı.

Mehmetçiğin operasyon köpeği "Çaki" ile okul bahçesindeki düzenlenen gösterisinde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği düzenlenen operasyonda silahlı kişi tarafından rehin alınan bir sivil, jandarma ve "Çaki" tarafından kurtarıldı.

Operasyon öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Okul Müdürü Şeyhmus Doğan, mesleği tanıtımına katkıda bulunan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve ekibine teşekkür etti.

Doğan, tanıtım faaliyetiyle öğrencilerin Mehmetçiği daha yakından tanıdığını ve ona karşı sevgisinin daha da arttığını kaydetti.