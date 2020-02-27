Jandarmanın operasyon köpeği "Çaki"dan rehine kurtarma tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın operasyon köpeği 'Çaki'dan rehine kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Jandarmanın operasyon köpeği "Çaki"dan rehine kurtarma tatbikatı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulda düzenlenen jandarma mesleğini tanıtma etkinliğinde operasyon köpeği "Çaki"nın rehine kurtarma tatbikatı ilgi gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulda düzenlenen jandarma mesleğini tanıtma etkinliğinde operasyon köpeği "Çaki"nın rehine kurtarma tatbikatı ilgi gördü.

İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu'nun Meslekleri Tanıtma Kulübü rehber öğretmenlerinin projesi kapsamında jandarma mesleği tanıtımı amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığıyla işbirliğine gidildi.

Bu kapsamda okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarmaya ait olay yeri inceleme, komando timi, trafik, askeri araç ve gereçlerin yanı sıra asayiş ve diğer birimler, öğrencilere tanıtımda bulundu.

Okul bahçesinde insansız hava aracı da uçuran jandarma ekipleri suç ve suçlularla mücadelede etkin olarak rol aldıklarını öğrencilere uygulamalı olarak anlattı.

Zırhlı araçların içine giren öğrenciler jandarma mesleği hakkında asker ağabeylerine sorular sorarak meraklarını gidermeye çalıştı.

Mehmetçiğin operasyon köpeği "Çaki" ile okul bahçesindeki düzenlenen gösterisinde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği düzenlenen operasyonda silahlı kişi tarafından rehin alınan bir sivil, jandarma ve "Çaki" tarafından kurtarıldı.

Operasyon öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Okul Müdürü Şeyhmus Doğan, mesleği tanıtımına katkıda bulunan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve ekibine teşekkür etti.

Doğan, tanıtım faaliyetiyle öğrencilerin Mehmetçiği daha yakından tanıdığını ve ona karşı sevgisinin daha da arttığını kaydetti.

Jandarmanın operasyon köpeği Çaki dan rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil "TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmanın operasyon köpeği "Çaki"dan rehine kurtarma tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]