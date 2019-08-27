Son Dakika Haberleri: Jandarmanın operasyon yapacağı arazide kurt kapanı bulundu
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Jandarmanın operasyon yapacağı arazide kurt kapanı bulundu

1 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Hint keneviri ekimi yapılan araziye giden jandarma, iple tuzaklanarak atışa hazır hale getirilen av tüfeğiyle kurulan kurt kapanı buldu.

Jandarmanın operasyon yapacağı arazide kurt kapanı bulundu, System.String[]
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Hint keneviri ekimi yapılan araziye giden jandarma, iple tuzaklanarak atışa hazır hale getirilen av tüfeğiyle kurulan kurt kapanı buldu. Tuzağın etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide ineceleme yapan jandarma, 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Erenler İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, N.Ç.'nin Büyükesence Mahallesi'ndeki arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon için bölgeye giden jandarma ekipleri, arazide iple tuzaklanarak atışa hazır hale getirilen av tüfeği ile kurulan kurt kapanıyla karşılaştı.
Jandarma, tuzağı etkisiz hale getirdikten sonra arazide yaptığı aramada, boyları 25 ile 35 santimetre arasında değişen 26 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ç., sorgusunun ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.


Jandarma, Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:44 Kaynak: DHA
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