Son Dakika Haberleri: Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık zanlısı yakalandı
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Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık zanlısı yakalandı

25 dakika önce

Bursa'da hırsızlıktan kaydı bulanan ve aranan bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık zanlısı yakalandı, System.String[]
Bursa'da hırsızlıktan kaydı bulanan ve aranan bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Vakıf mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi T.S.'nin içer girdiği sırada iki bilgisayar, iki tablet ve altın takılarının çalındığını fark ederek ihbarda bulundu. Jandarma ekipler kısa sürede kimliğini tespit ettikleri B.S.' yi çaldıklarıyla beraber yakaladı. Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheli B.S. Ceza evine teslim edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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