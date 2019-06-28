Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık zanlısı yakalandı
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Bursa'da hırsızlıktan kaydı bulanan ve aranan bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
'da hırsızlıktan kaydı bulanan ve aranan bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Yıldırım
ilçesi Vakıf mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi T.S.'nin içer girdiği sırada iki bilgisayar, iki tablet ve altın takılarının çalındığını fark ederek ihbarda bulundu. Jandarma
ekipler kısa sürede kimliğini tespit ettikleri B.S.' yi çaldıklarıyla beraber yakaladı. Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheli B.S. Ceza evine teslim edildi. - BURSA
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