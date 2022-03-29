Jandarmanın 'Ormancı' operasyonunda gözaltı sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
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Jandarmanın 'Ormancı' operasyonunda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

29.03.2022 16:53
Jandarmanın 'Ormancı' operasyonunda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin sabah saatlerinde Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ile Ortaca Orman İşletme Şefliği'ne düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin sabah saatlerinde Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ile Ortaca Orman İşletme Şefliği'ne düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi. Ortaca ve Dalaman Orman İlçe Müdürlüklerinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Jandarma tarafından 'Rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddiaları ile yapılan operasyonda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nun aralarında bulunduğu, 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Şahısların orman işletme müdürlüklerindeki odalarının yanı sıra, ev ve araçlarında arama yapılırken, sabah saat 06.00'dan beri devam eden operasyonda bir yanda aramalar devam ederken diğer yanda da ifade alma işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

İfadelere göre operasyonun daha da genişleyebileceği belirtiliyor. - MUĞLA

Jandarmanın 'Ormancı' operasyonunda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

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Jandarma, Dalaman, Gözaltı, Ortaca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın 'Ormancı' operasyonunda gözaltı sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmanın 'Ormancı' operasyonunda gözaltı sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
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