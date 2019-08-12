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Jandarmanın özel ekibi cinayeti aydınlattı

4 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki cinayet jandarma ekiplerince aydınlatıldı.

Jandarmanın özel ekibi cinayeti aydınlattı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki cinayet jandarma ekiplerince aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; 8 Ağustos'ta gelen trafik kazası ihbarı üzerine Ekşiliyurt Mahallesindeki olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri hareket etti. Ekipler, motosikletiyle yerde yatan Hüsamettin Karaduman'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede motosikletten düşen Karaduman'ın vücudundaki yaralardan bıçaklanmış olabileceğini tespit eden ekipleri çalışma başlattı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip olay yerindeki kamera kayıtlarını ve çevredeki mobeseleri inceledi. Özel ekip, Tepearası Mahallesinde ikamet eden Karaduman hakkında bilgi topladı. Jandarma yapılan çalışmanın ardından Karaduman'ın daha önceden aralarında husumet olan M.B. isimli şahıs tarafından takip edilerek kaza yerinden 1 kilometre uzakta bıçaklanmış olabileceğini tespit etti.

Jandarma, yapılan fiziki ve teknik takibinden ardından olaydan iki gün sonra 10 Ağustos Cumartesi günü şüpheli M.B.'nin evine operasyon düzenledi. Ekipler, M.B.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan M. B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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