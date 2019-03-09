Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Özel Konukları

Jandarmanın Özel Konukları

35 dakika önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, evlerinde yalnız yaşayan kadınları konuk etti.

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, evlerinde yalnız yaşayan kadınları konuk etti.

Askerlerin evlerinden alarak komutanlık binasına getirdikleri kadınları İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın eşi Gülçin Yıldız ile kadın askerler karşıladı. Gülçin Yıldız, birlikte karşıladığı konuklarıyla yakından ilgilenip sohbet etti. Konuklar için Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Osman Cantürk Göl Gazinosunda düzenlenen yemek programına Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol da katıldı.

Jandarma Komutanı Yıldız da ağırlamaktan onur duydukları konuklarıyla fotoğraf çektirdi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Ali Yıldız, Dünya Kadınlar Günü, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Yaşam
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