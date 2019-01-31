Jandarmanın Park Halindeki Araçta Yaptığı Aramada 500 Gram Esrar Yakalandı
34 dakika önce
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 500 gram esrar ele geçirildi.
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Derince Yörükler
mevki'inde park halindeki bir araçtan şüphelenen İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda paketler halinde 500 gram esrar, 2 sentetik hap, 1 tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise işlemlerinin yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:19 Kaynak: İHA
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