Jandarmanın Refüjde Oynayan Çocuk Hassasiyeti
33 dakika önce
Osmaniye'de, trafiğin yoğun olduğu bir yolun refüjünde oyun oynayan çocukları gören jandarma ekibi, buradaki 4 küçüğü karşıya geçirerek güvenli bir şekilde ailelerine teslim etti.
Osmaniye
'de, trafiğin yoğun olduğu bir yolun refüjünde oyun oynayan çocukları gören jandarma ekibi, buradaki 4 küçüğü karşıya geçirerek güvenli bir şekilde ailelerine teslim etti.
Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen bir jandarma ekibi, refüjde oyun oynayan 2-5 yaşlarındaki 4 çocuğu fark etti.
Araçlarını durduran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çocukları bulundukları alandan çıkardı.
Daha sonra çocukların bazılarını ellerinden tutarak bazılarını da kucaklarında yolun karşısına geçiren ekipler, küçükleri evlerine kadar götürerek ailelerine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:39 Kaynak: AA
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