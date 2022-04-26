Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi - Son Dakika
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Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi

26.04.2022 09:51
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi

VAN'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terörist sızmalarını önlemek amacıyla geçen yıl İran sınır hattında başlatılan duvar örme çalışmaları devam ederken, hudut ve jandarma birlikleri ise kaçak geçişlerin en yoğun olduğu Van-İran sınır hattında kuş uçurtmuyor.

VAN'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terörist sızmalarını önlemek amacıyla geçen yıl İran sınır hattında başlatılan duvar örme çalışmaları devam ederken, hudut ve jandarma birlikleri ise kaçak geçişlerin en yoğun olduğu Van-İran sınır hattında kuş uçurtmuyor. Jandarmanın zorlu arazide yaptığı ve bir grup kaçak göçmeni yakaladığı operasyonu, Demirören Haber Ajansı ekibi görüntüledi.

Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan ve geçen yıl ihalesi yapılan, Van sınırındaki 64 kilometrelik duvarın 40 kilometrelik bölümü tamamlandı. Kalan 24 kilometrelik bölümün ise bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Van-İran sınır hattındaki toplam 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceği ve bu çalışmanın da 2023'e kadar bitirileceği belirtildi. Sınırda bir yandan duvar örme çalışmaları devam ederken, jandarma birlikleri de kaçak geçişlerin engellenmesine yönelik 7/24 görevinin başında faaliyetlerini sürdürüyor.

SINIRDA KUŞ UÇURTULMUYORVan'ın İran sınırında bulunan Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'ndeki sınır hattında devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin saklandığı dere yatakları ve mağaraları didik didik arıyor. Ekiplerin kontrol ettiği dere yatağında yakalanan bir grup kaçak göçmeni ise DHA ekibi görüntüledi. Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve 1 aydır yolda oldukları belirtilen kaçak göçmenler, ekipler tarafından işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.Kaçak göçmenlerin yoğun olarak kullandıkları Özalp ilçesindeki sınır hattında ise son 4 ayda 5 binin üzerinde göçmen yakalandığı ve işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği kaydedildi. İLK 4 AYDA 55 BİN 627 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDIÖte yandan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki verilere göre, kolluk kuvvetlerinin İran sınır hattında yaptığı faaliyetlerde 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996 ve 2022'nin ilk 4 ayında ise 55 bin 627 kaçak göçmen yakalandığı belirtildi.

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Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi
YORUMLAR
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Jandarma, İran, DHA, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi - Son Dakika


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