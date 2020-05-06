Jandarmanın şüphelendiği şahıstan eroin çıktı - Son Dakika

Jandarmanın şüphelendiği şahıstan eroin çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şüphelendikleri aracı durduran jandarma ekipleri, araç içerisindeki şahısın üzerinde 6 gram eroin ele geçirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şüphelendikleri aracı durduran jandarma ekipleri, araç içerisindeki şahısın üzerinde 6 gram eroin ele geçirdi.

Korkueli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, aldıkları duyum üzerine K.S.Ü'nün içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Ekipler, aracı Bayatbademleri mevkisinde durdurdu. Sürücü K.S.Ü. ve araçtaki M.T. ve R.Ş.B'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahısların üstlerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan üst aramasında R.Ş.B'nin üzerinden 6 gram eroin yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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