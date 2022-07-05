Jandarmanın suya atlayıp boğulmaktan kurtardığı yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı Açıklaması - Son Dakika
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Jandarmanın suya atlayıp boğulmaktan kurtardığı yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı Açıklaması

05.07.2022 00:58
Jandarmanın suya atlayıp boğulmaktan kurtardığı yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı Açıklaması

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, İnebolu'nun Evrenye köyünde, 27 Haziran'da yaşanan selde boğulmaktan son anda kurtarılan yaşlı vatandaşın evini de temizledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, İnebolu'nun Evrenye köyünde, 27 Haziran'da yaşanan selde boğulmaktan son anda kurtarılan yaşlı vatandaşın evini de temizledi. Yaşlı adam, jandarmanın kendisi için koşturduğunu belirterek, gözyaşlarına boğuldu.

27 Haziran tarihinde metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağış düştüğü Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde taşan dereler sebebiyle ev ve işleri ile sular altında kalırken yüzlerce insan evlerinde mahsur kaldı. Selin ilk yaşandığı gün İnebolu ilçesi Evrenye köyünde yaşayan 88 yaşındaki Salim Aslan, sel suları nedeniyle akıntıya kapıldı. Köyde önlem amaçlı bulunan İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Erhan Ceylan, Salim Aslan'ın sel sularına kapıldığını görür görmez suya atladı. Yoğun sel suları ile de mücadele eden uzman çavuş, iş makinesinin de yardımıyla Salim Aslan'ı kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Güvenli bölgeye taşınan Aslan'a jandarma ekipleri tarafından kuru kıyafet ve yiyecek verildi. Jandarma ekipleri Salim Aslan'ın evini temizlemek için yeniden Evrenye köyüne gitti. Jandarma ekiplerini karşısında gören Aslan gözyaşlarını tutamadı.

"Jandarmalar beni kurtarıp kahveye götürdü

Kastamonu Jandarma İl Komutanlığına bağlı komandolar Salim Aslan'ın evinin bahçesini ve deposunu temizledi. Selde yaşadığı anları anlatan Salim Aslan, " Ekipler geçen sene de geldiler, bu sene de geldiler. Allah askerimizden, polisimizden ve her şeyimizden razı olsun. Ben burada yalnız bir adamım. Ben evimin balkonundaydım, su kahveyi yıkıp benden tarafa dönünce ben içeride korktum. Üstümde bir tane şort vardı. Şortla beraber beni kurtardılar. Jandarmalar beni kurtarıp kahveye götürdüler, bana kahvede bir kahve içerdiler. Ondan sonra onlar gittiler, ben de eve geldim. Ama içeriye giremiyordum. Burası hepsi çamur olmuştu. İlk önce korkmadım, ama sonradan can tatlı olduğu için korktum. 4 tane oğlum var, ama hepsi Avrupa'dalar. Ben Avrupa'da çalıştım. Allah polisimizden de, askerimizden de razı olsun" dedi.

"Jandarmamız yaralarımızı sarmaya çalışıyor; Hepsi benim için koşturuyor"

4 tane oğlunun olduğunu ve oğullarının hepsinin Avrupa'da olduğunu belirten Salim Aslan, 2 tarafını da askerlerin sardığını söyleyerek, "Ben evde balkonda bekliyordum. Su çok değildi, su köşedeki kahvenin duvarını yıkınca oradan su benden tarafa dönünce korktum. O zaman üzerimdekileri evin içerisine attım. Kapıdan çıktım. Çektim kapıyı gittim. Oraya kadar yürüdüm, sonra kepçe geldi. Kaldırdılar, beni aldılar, yukarıya çıkardılar. Göğsüme kadar suyun içindeydim, kepçeden haberim yoktu. Onlar beni kepçe ile kaldırdılar. Jandarmalar beni aldılar, yukarıya götürdüler. Allah bin kere razı olsun. Rabbim Hükümetimizden de razı olsun. Başka bir şey yapamıyorum. Ben yalnız başımayım. 4 tane oğlum var, ama hepsi Avrupa'dalar, 9 tane torunum var. Ama bak 2 tarafımda askeriye sardı, jandarma var. Orman İşletme Şefliği ekipleri geldi evimizin ön tarafını yıkadılar, temizlediler. Gider suyu çekmiyor. Jandarma ekipleri yaralarımızı sarmaya çalışıyorlar. Hepsi benim için koşturuyorlar" diye konuştu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın suya atlayıp boğulmaktan kurtardığı yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmanın suya atlayıp boğulmaktan kurtardığı yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı Açıklaması - Son Dakika
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