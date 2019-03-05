Jandarmanın Takip Ettiği Araçtan 100 Karton Kaçak Sigara Çıktı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de jandarma ekiplerince takip edilerek durdurulan bir araç içerisinde 100 karton kaçak sigara ele geçirildi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de jandarma ekiplerince takip edilerek durdurulan bir araç içerisinde 100 karton kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde B.D. isimli şahsın kaçak sigara taşıdığı belirlendi. Şahsın aracı ile taşıdığı kaçak sigaraları Körfez Mahallesi'ndeki halk pazarında satacağını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Durdurdukları araçta arama yapan ekipler, çeşitli markalarda 100 karton halinde 1000 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın ifadesi alındıktan sonrası hakkında adli işlem uygulanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KOCAELİ

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