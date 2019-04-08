Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Takip Ettiği Otomobilde 1000 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Jandarmanın Takip Ettiği Otomobilde 1000 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

21 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince takibe alınarak durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarmanın Takip Ettiği Otomobilde 1000 Paket Kaçak Sigara Yakalandı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince takibe alınarak durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma ekipleri, Körfez'de kurulan bir Pazar yerinde gümrük kaçağı sigara satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. İ.H. ve N.H.'nin araçlarında bulunan gümrük kaçağı sigaraları halk pazarında satacaklarını belirleyen ekipler, araç ve şahısları takibe aldı. Düzenlenen operasyonla İ.H.'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda arcın bagaj kısmında 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaralara el konulurken, gözaltına alınan İ.H. ve N.H. hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:29 Kaynak: İHA

Körfez, Kocaeli, 3. Sayfa
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