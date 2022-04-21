Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu - Son Dakika
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Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu

21.04.2022 13:05
Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu

Afyonkarahisar'da çalınan traktör jandarma tarafından 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu.

Afyonkarahisar'da çalınan traktör jandarma tarafından 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu. Traktörün sahibinin öldüğünü belirleyen jandarma ekipleri, oğlunu arayıp haber verdi. Babasının traktöründen hiç haberi olmadığı öğrenilen şahıs, traktörü çekiciye yükleyip memleketine götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Siverek ilçesi Yoğunca kırsal Mahallesinde genel kontrol gerçekleştirdikleri sırada park halindeki plakasız bir traktör dikkatlerini çekti. Traktörün kontrollerini yapan ekipler, 26 yıl önce Afyonkarahisar'da çalıntı kaydı oluşturulduğunu öğrendi. Traktöre el koyan ekipler, traktörün Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı sahibinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Traktör sahibine ulaşamayan ekipler, oğlunu arayarak çalıntı traktörlerini bulduklarını söyledi. Babasının traktörü olduğunu ve çalındığını bile bilmeyen şahıs, Siverek ilçesine giderek çekiciye yüklediği traktörü memleketine götürdü. - ŞANLIURFA

Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu
Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu
Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu
Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu
Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu

YORUMLAR
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Şanlıurfa, Karahisar, Jandarma, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu - Son Dakika
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