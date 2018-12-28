Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Titiz Çalışması Yaylada Çıkan Yangının Failini Ortaya Çıkardı

Jandarmanın Titiz Çalışması Yaylada Çıkan Yangının Failini Ortaya Çıkardı

45 dakika önce

Giresun'da geçtiğimiz aylarda yakılan kır lokantasının failleri yakalandı.

Jandarmanın Titiz Çalışması Yaylada Çıkan Yangının Failini Ortaya Çıkardı, System.String[]
Giresun'da geçtiğimiz aylarda yakılan kır lokantasının failleri yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve bu turizm sezonunda işletmeye açılması planlanan kır lokantası kundaklanması olayı Jandarma'nın titiz çalışması sonucu failleri yakalandı.

Giresun Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen 2 aylık teknik ve fiziki takip destekli titiz çalışmalar neticesinde, olayın faili A.A ile olayı azmettirdikleri tespit edilen H.T ve A.E. isimli 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Jandarma halkımızın can ve mal güvenliği, huzuru için çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Öte yandan geçtiğimiz yaz sezonunda açılması planlanan fakat kundaklanan kır lokantasının yaklaşık 100 bin TL zarar açıldığı öğrenidli. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:04 Kaynak: İHA

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