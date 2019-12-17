JANDARMANIN TORBACI OPERASYONUNDA KALAŞNİKOF VE UZİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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JANDARMANIN TORBACI OPERASYONUNDA KALAŞNİKOF VE UZİ ELE GEÇİRİLDİ

6 saat önce

Jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonda 291 kilo uyuşturucu ele geçirdi- Operasyonda kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

JANDARMANIN TORBACI OPERASYONUNDA KALAŞNİKOF VE UZİ ELE GEÇİRİLDİ, System.String[]

Jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonda 291 kilo uyuşturucu ele geçirdi

- Operasyonda kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda "Torbacı" olarak bilinen kişilere dağıtılmak üzere hazırlanan 291 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ş.'nin yurtdışından getirdiği uyuşturucuyu Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki torbacılara dağıtma hazırlığında olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan eve baskın yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde arama köpeği "Vadi"nin de katılımıyla arama yapıldı. Odalarda bulunan baza altlarına saklanmış 290 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucu bulundu. Sonrasında evin hemen hemen her yerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin uyuşturucu hap, kalaşnikof silah, Uzi tipi makinalı tabanca ve bir tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde; kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Yakalanan A.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Baskından görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu ve silah

-Şüphelinin görüntüsü

-Detaylar


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:18 Kaynak: DHA
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