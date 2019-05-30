Jandarmanın uygulamasında katil zanlısı yakalandı
27 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada kasten adam öldürme suçundan aranan Mehmet K. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:41 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun
ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada kasten adam öldürme suçundan aranan Mehmet K. yakalandı.
Karaömer Jandarma
Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Göksun'un Büyükkızılcık
Mahallesi'nde aranan şüphelilere yönelik yaptığı uygulamada Mehmet K.'nin kimlik sorgusunda kasten adam öldürme suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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