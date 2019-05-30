Son Dakika Haberleri: Jandarmanın uygulamasında katil zanlısı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmanın uygulamasında katil zanlısı yakalandı

27 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada kasten adam öldürme suçundan aranan Mehmet K. yakalandı.

Jandarmanın uygulamasında katil zanlısı yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada kasten adam öldürme suçundan aranan Mehmet K. yakalandı.
Karaömer Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Göksun'un Büyükkızılcık Mahallesi'nde aranan şüphelilere yönelik yaptığı uygulamada Mehmet K.'nin kimlik sorgusunda kasten adam öldürme suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Göksunkahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:41 Kaynak: DHA
Büyükkızılcık, Jandarma, Göksun, Mehmet K, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu AK Parti'li yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde "Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek Son Dakika! Köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:08:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın uygulamasında katil zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]