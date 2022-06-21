- Jandarmanın uyuşturucu köpeği "Valör" buldu, yolcu otobüsündeki valizden 2 kilogram metamfetamin çıktı

3 milyon değerindeki metamfetamin ele geçirildi: 2 tutuklama

Jandarmadan Karadeniz Bölgesinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Kurban Bayramı öncesinde jandarmadan Karadeniz Bölgesini zehirleyecek şahıslara operasyon

KASTAMONU - Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsünde valiz içerisinde 2 kilogram uyuşturucu taşıyan 2şüpheli, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait uyuşturucu aramada kullanılan "Valör" isimli köpek sayesinde yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, yakalanan uyuşturucunun ise şu ana kadar Karadeniz Bölgesinde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi.

İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasaya sürmek ve birçok insanı zehirlemek üzere Samsun'a yolcu otobüsüyle seyahat eden H.K.ve B.T.G. isimli şahısların bulunduğu yolcu otobüsü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durduruldu. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde H.K. ve B.T.G. isimli şahısların hal ve hareketlerinden şüphe edildi. Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait uyuşturucu aramada kullanılan Valör isimli köpek ile yolcu otobüsünün bagaj kısmı arandı. Bagajda valiz içerisinde eşyalar arasında gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, 2 kilogram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 kilogram uyuşturucu maddesinin şu ana kadar Karadeniz Bölgesinde yakalanan en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince H.K. ve B.T.G. isimli şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.