Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika

Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama

6 saat önce

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama, System.String[]

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, 3 gün öne çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Jandarmadaki sorguları tamamlanan 8 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 1 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:53 Kaynak: İHA
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