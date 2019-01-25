Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şahıs Adliyede

Jandarmanın Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şahıs Adliyede

2 saat önce

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu: 10 şahıs adliyedeSAMSUN - Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu: 10 şahıs adliyede

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süren bir çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun, Konya ve Kırıkkale illerinde düzenlenen operasyonda toplam 16 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 385 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 73 adet sentetik hap, 3 gram bonzai, 9 adet av tüfeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta ve 2 adet bıçak malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 16 şahıstan 6'sı ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 2'sinin yaşı 18'den küçük toplam 10 şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bidona Konularak Atılan Bebek Cesedini Bulan Çobanlar, Gördükleri Dehşeti Anlattı Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı Kadının Midesinden Uyuşturucu Dolu 115 Prezervatif Çıktı

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:35:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şahıs Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]