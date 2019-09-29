Son Dakika Haberleri: Jandarmanın uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi
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Jandarmanın uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mudanya ilçesinde vatandaşın şüphelenerek ihbar ettiği bir aracın gezdiği bölgeleri araştırınca karşılaştıkları manzarayla şok geçirdi.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mudanya ilçesinde vatandaşın şüphelenerek ihbar ettiği bir aracın gezdiği bölgeleri araştırınca karşılaştıkları manzarayla şok geçirdi. Ekipler aracın gezdiği bölgelerin kenevir tarlası olduğunu tespit ederek narkotik köpeği 'Kan' ile bölgede arama yaptı. Operasyon anı havadan görüntülendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Emirleryenicesi Mahallesi'nde oturan vatandaşlar nehir kenarında arabayla dolaşan şahıslardan şüphelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek söz konusu bölgede inceleme yaptı. Bölgede kenevir ekildiğini tespit eden ekipler sabah saatlerinde narkotik köpeği 'Kan' ile birlikte operasyon yaptı. Operasyonda tarlada 144 kök kenevir bitkisiyle 19 kilo 730 gram kubar esrar ele geçiren ekipler araçtaki C.A., E.E. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

(İHA)

Jandarma, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:15 Kaynak: İHA
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