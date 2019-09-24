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Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

1 saat önce

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklamaAMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Suluova İlçe Jandarma Komutanlığının Suluova ilçesi Hacıhayta Mahallesi'nde ortaklaşa yaptıkları uyuşturucu operasyonunda sazlık alana yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Şüpheli H.K., kenevir bitkisine bakım yapmak amacıyla geldiği sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Alanda 123 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 198 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Jandarma, Suluova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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