Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabalı Mahallesi'nde ortak çalışma sonucu K.G. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar, 117 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ile yasa dışı ekim yaptıkları tespit edilen arazide 563 kök dişi Hint keneviri, 10.15 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 2 adet çapa ve sulama malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu

Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü

Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?

Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt

YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu