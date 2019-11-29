Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonda suçüstü yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İnebolu ve Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek operasyon yürüttü. İnebolu, Devrekani ve Abana ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu madde satışına aracılık" ettiği tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalandı.



Jandarma ekiplerince, gözaltına alınana şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 200 gram kubar esrar, 16 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, yaşadığı yollardan temin edilmiş 5 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 40 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet kılıç ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken karakoldaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli şahıs, İnebolu Adliyesine sevk edildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - KASTAMONU