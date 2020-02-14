Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Yurt dışından elde ettiği uyuşturucu maddeleri yurtlara yakın ev kiralayarak öğrencilere satma hazırlığında olan şüpheli tutuklandı.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

Yurt dışından elde ettiği uyuşturucu maddeleri yurtlara yakın ev kiralayarak öğrencilere satma hazırlığında olan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, şüpheli R.B'nin yurt dışından temin ettiği skunk, esrar ve metamfetamin şeklindeki uyuşturucu maddeleri, yasa dışı yollardan yurda sokarak İstanbul'da bir evde depoladığı ve buradan satış yapacağı belirlendi.

Şüpheliyi ve aracını fiziki takibe alan ekipler, R.B'nin öğrenci yurtlarına yakın kiraladığı evi depo olarak kullandığını, buradan satış yapmak amacıyla öğrencileri hedef aldığını tespit etti.

R.B'nin kiraladığı evi takibe alan ekipler, giriş çıkışlarda hareketlilik gözlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada evin çeşitli bölümlerinde zulalanmış halde 9 kilo skunk, 320 gram toz esrar, 2,5 kilo metamfetamin, yüklü miktarda üzerinde maymun figürleri bulunan renkli uyuşturucu haplar, 4 hassas terazi, vakumlama makinesi, 100 vakumlu poşet, 3 silah ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ile mermi ele geçirildi.

Şüpheli R.B, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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