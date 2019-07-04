Jandarmanın uyuşturucu ve silahla yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 19 Mayıs ilçesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silahlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 19 Mayıs
ilçesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silahlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Cerekli Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda 600 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ses ve gaz tabancası, 30 adet piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.İ. ve H.İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. - SAMSUN
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