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Jandarmanın uyuşturucu ve silahla yakaladığı 2 kişi serbest

1 saat önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 19 Mayıs ilçesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silahlarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı Bafra Adliyesinde serbest kaldı.

Jandarmanın uyuşturucu ve silahla yakaladığı 2 kişi serbest, System.String[]
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 19 Mayıs ilçesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silahlarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı Bafra Adliyesinde serbest kaldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Cerekli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 600 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ses ve gaz tabancası, 30 adet piyade tüfeği fişeği ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.İ. ve H.İ. 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:46 Kaynak: İHA
19 Mayıs, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa
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