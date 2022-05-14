Jandarmanın Van Gölü'nde yaralı bulduğu ördek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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Jandarmanın Van Gölü'nde yaralı bulduğu ördek yavrusu tedaviye alındı

14.05.2022 15:12
Jandarmanın Van Gölü'nde yaralı bulduğu ördek yavrusu tedaviye alındı

Van Gölü üzerinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan ördek yavrusu tedavi altına alındı.

Van Gölü üzerinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan ördek yavrusu tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs'ta Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bot ile icra edilen devriye faaliyeti esnasında Van Gölü üzerinde yaralı ördek yavrusu tespit edildi.

İlk müdahalenin ardından ördek, tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

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Jandarma, Van Gölü, Edremit, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarmanın Van Gölü'nde yaralı bulduğu ördek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika


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