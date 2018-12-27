Jandarmanın ve Ailesinin Çabasıyla PKK'dan Kurtuldu

Muş'ta 4 yıl önce teröristlerce kandırılıp dağa götürülen genç, jandarmanın ve ailesinin çabaları sonucu ikna edilip terör örgütü PKK'dan kurtuldu.

Muş'ta 4 yıl önce teröristlerce kandırılıp dağa götürülen genç, jandarmanın ve ailesinin çabaları sonucu ikna edilip terör örgütü PKK'dan kurtuldu.



Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, teröristlerin ikna edilip adalete teslim olmaları için de ailelerle görüşmeler yaparak yoğun çaba sarf ediyor.



Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerce kandırılıp 17 yaşında dağa götürülen 21 yaşındaki A.D'nin ailesine ulaşarak çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması için görüşme yaptı.



Uzun süre görüşmeler sonucu aile, ulaştıkları çocuklarından teslim olmasını istedi. Yaklaşık 4 yıldır PKK'nın kamplarında zor günler geçiren A.D, ilk fırsatta kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.



Etkin pişmanlıktan yararlanıp serbest kaldı



İl Jandarma Komutanlığı'nda terör örgütünde bulunduğu süre içerisinde yaşadıkları anlatan A.D, mahkemeye sevk edildi.



Hiçbir terör saldırısına katılmadığı belirlenen A.D, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.



"Hayvanların dahi yaşayamayacağı yerlerde kaldık"



Yıllar sonra ailesine kavuşan 21 yaşındaki A.D, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.



Çocuk yaştayken kandırılıp 2014 yılında terör örgütü kamplarına götürüldüğünü ifade eden A.D, "Dağda farklı yerlerde kaldım. Bize 'Türk devleti Kürt halkına işkence yapıyor' diye propaganda yapıyorlardı. Hayvanların dahi yaşayamayacağı yerlerde kaldık. Her türlü zorlu işleri baskıyla yaptırıyorlardı. Erzak yoktu ve yaşam zordu. Orada kalanların birçoğunun ailesi var. Kardeşleri var, çocukları var. Şu anda çaresizler. Onlara sesleniyorum; Türk devleti, terör örgütünün bahsettiği gibi değil." dedi.



Güvenlik güçlerinin, teslim olduğu esnada kendisini çok iyi karşıladıklarını belirten A.D, şunları söyledi:



"Bize 'öldürüyorlar, işkence yapıyorlar, hapishaneden çıkarmıyorlar. Kürt halkına eziyet ediyorlar, katliam yapıyorlar, kaçanların birçoğu öldürüldü' diye propaganda yapıyorlardı, hepsinin yalan olduğunu gördüm. Geldiğimde hiçbir korku yaşamadım. Sanki yıllardır Türkiye'deyim, sanki hiç oraya gitmemişim gibi beni karşıladılar. Türk devletinin adaletine güvenerek geldim."



"Kendime yeni bir yaşam kuracağım"



"Bazen aç kalıyorduk, hayatta kalmak için vurduğumuz domuzları yiyorduk." diyen A.D, şöyle devam etti:



"4 yıl örgütte kaldım, Allah'ıma çok şükür hiçbir eyleme katılmadım, vicdanım şu anda çok rahat. Aileme kavuşmuşum. Herhangi bir sıkıntım yok. Türkiye'ye geldiğimde bana çok yardımcı oldular. Teslim olduğumda verdiğim ifadeyle dürüst davrandım. Adalet önünde dürüst olmak gerekiyor. Hakim karşısına çıktığımda bir umut ışığı orada gördüm, serbest kaldım, ailemin yanındayım. Hiçbir sıkıntı yok. Mahkemeye çıktığımda serbest kaldım. Aileme kavuştum, sanki yeniden doğdum. Kendime yeni bir yaşam kuracağım. Ailem olacak. Evlenmeyi düşünüyorum. Askerliğim gelmiş, askerliğimi de yapacağım. Türk devletinin kanatları altında yaşamaya devam edeceğim."



"Küçük kızları köle gibi kullanıyorlar"



PKK'lı teröristlerin, kaçırdıkları küçük yaştaki kız çocuklarına kamplarda kötü davrandıklarını ifade eden A.D, 16 yaşındaki bir kıza tecavüz edilmesinin kendisini çok etkilediğini söyledi.



"Örgütte bahsedildiği gibi değil, kadınlara tecavüz ediliyor. Kadınları kullanıyorlar." diyen A.D, "Küçük yaştaki kızları dağa kaçırıp 'kadın özgürlüğü' diye orada köle gibi kullanıyorlar. Muş İl Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ederim. Benim dağdan getirilmem için bir yıldan beri ailemle görüşüyorlarmış. Ailemle dert ortağı olmuşlardı. Ailem çok mutlu. Siz de Türk devletine güvenin, gelin kendinize yeni bir yaşam kurun. O yüzden ne kadar dua etsem azdır." diye konuştu.



Güvenlik güçleri, ailesini ikna ettikleri bir başka teröristin de PKK'dan kaçarak teslim olmasını sağladı.



"157 terörist aileriyle birebir iknayla teslim oldu"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Aralık'ta İzmit'te Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütüne katılımın şu anda son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekmişti.



Konuşmasında, "Yetmez, başka bir şey daha, yeni bir politika ortaya koyduk. Koyduğumuz politika şu; terör örgütüne katılanların ailelerine gidiyoruz, onları oradan alıp adalete teslim etmek için aileleriyle beraber onları ikna etmeye, onları o durumdan kurtarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanan Soylu, "Allah'a hamdolsun, bugüne kadar tam 400 terörist teslim oldu, 157'si aileleriyle birebir iknayla teslim oldu. Neredeyse bunun yarısı kadar ancak terör örgütüne terörist katıldı. Başarımız büyüktür, ortaya koyduğumuz irade büyüktür ama bunda milletimizin ortaya koyduğu irade ve kararlılık en üst noktadadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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