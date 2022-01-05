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Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı - Son Dakika

Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı

05.01.2022 13:32

Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı Sakarya'da 2021 yılında jandarma 9 bin 627 olaya müdahale etti 2021 yılında Sakarya'da jandarma bölgesinde 9 bin 627 olay meydana geldi.

Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı

Sakarya'da 2021 yılında jandarma 9 bin 627 olaya müdahale etti

SAKARYA - 2021 yılında Sakarya'da jandarma bölgesinde 9 bin 627 olay meydana geldi. Bu olaylarda yakalanarak adli mercilere sevk edilen 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgelerinde 2021 yılında meydana gelen olayların istatistiki bilgileri yayınlandı. Yıl içerisinde jandarma bölgesinde 9 bin 627 olay meydana gelirken, yakalanarak adli mercilere sevk edilen 3 bin 543 şahıstan 925'i tutuklandı. Operasyonlar neticesinde; ruhsatsız durumda bulunan 198 adet av tüfeği, 107 adet tabanca, 99 adet kurusıkı tabanca, 50 adet ateşsiz silah ve bu silahla ait 2 bin 455 adet mühimmat ele geçirilirken, 2021 yılı içerisinde faili yakalanamayan cinayet olayının bulunmadığı da bildirildi.

Kuruluşunun ardından suçlularla etkin bir şekilde mücadele eden Jandarma Suç Takip Birimi 2021 yılı içerisinde 312 olaya müdahale etti. Yıl içerisinde meydana gelen olayların 288 tanesi aydınlatılırken, suça karıştığı saptanan 423 şüpheli yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından yargılaması yapılan şüphelilerden 148'i tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi. JASAT Timleri tarafından 2021 yılı jandarma bölgesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde; mal varlığına karşı gerçekleşen 235 olayın 211 tanesi, 213 hırsızlık olayının 190 tanesi aydınlatılmış olup aydınlatma oranlarında yüzde 90 başarı sağlandı.

Kişilere karşı işlenen 29 suç ve 48 kaçakçılık ve organize suç olayının tamamının aydınlatılarak başarı oranı yüzde 100 olarak gerçekleştiği bildirildi. JASAT dedektifleri 2021 yılı içerisinde UYAP'da yakalama kaydı bulunan 260 şahsı yakalayıp adalet önüne çıkarttı. Bunlardan 182'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi.

Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı
Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı
Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı

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Av Tüfeği, Jandarma, Sakarya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmanın yakaladığı 3 bin 543 şüpheliden 925'i tutuklandı - Son Dakika
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